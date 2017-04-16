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رونالدينيو يختار هدفه الأفضل في دوري الأبطال

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رونالدينيو يختار هدفه الأفضل في دوري الأبطال رونالدينيو يختار هدفه الأفضل في دوري الأبطال

التحرير

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أجرى موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حوارا مع اللاعب البرازيلي رونالدينيو في رحلته إلى فيتنام في جولة كأس دوري أبطال أوروبا هناك رفقة كل من فرانك ورونالد دي بوير.

ونستعرض معكم في السطور التالية ذلك الحوار كالأتي:

1- ما هو أفضل هدف لك في دوري أبطال أوروبا؟

"من الصعب إختيار هدف واحد فقط، حيث سجلت العديد من الأهداف المميزة في تلك البطولة، ولكني سأختار هدفي في مرمى تشيلسي في عام 2005، هذا الهدف مختلف للغاية".

2- من هو أقرب صديق لك داخل وخارج الملعب؟

"يوجد الكثيرون مثل ديدا وتياجو موتا وديكو وفاجنر لاف، من الصعب اختيار واحد فقط".

3- ما هي الأكلة التي من الممكن أن تتناولها فقط طوال حياتك؟

الستيك.

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4- ماذا كان شعورك في أول لقاء لك بقميص برشلونة في شهر سبتمبر من عام 2003؟

كان لقاء عاطفي للغاية ومباراة غير عادية، حيث بدأت المباراة في التشكيل الأساسي وعلى ملعب الكامب نو ونجحت في التسجيل في تلك المباراة، بالفعل كانت مباراة خاصة للغاية بالنسبة لي.

5- من هو أفضل مدافع واجهته؟

لعبت أمام الكثير من المدافعين المميزين ولكن إذا كان لزاما علي اختيار واحد فقط فسيكون باولو مالديني.

6- هل برشلونة قادر على العودة أمام يوفنتوس؟

أظن ذلك، ستكون مباراة صعبة للغاية ولكنهم قادرون على العودة، ففي مثل تلك المباريات يظهر اللاعبون الكبار.

7- كيف شاهدت عودة برشلونة أمام باريس سان جيرمان؟

كانت مباراة رائعة للغاية وتاريخية بكل تأكيد، ومن حسن حظي أنني لعبت من قبل في صفوف الفريقين إلا أنني سفيرا الآن لنادي برشلونة، وأرى أن تلك المباراة سيتذكرها الجميع لسنوات عديدة مقبلة.

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التحرير

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