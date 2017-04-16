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كلوب عن رحيل كوتينيو لبرشلونة: لا داعي للقلق

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كلوب عن رحيل كوتينيو لبرشلونة: لا داعي للقلق كلوب عن رحيل كوتينيو لبرشلونة: لا داعي للقلق

التحرير

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أعرب المدرب الألماني يورجين كلوب عن عدم قلقه إزاء الأنباء التي تفيد رغبة برشلونة في التعاقد مع نجم الفريق البرازيلي فيليب كوتينيو وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

ونجح اللاعب البرازيلي في تسجيل 9 أهداف وصناعة 6 أخرين مساعدا الريدز في إحتلال المركز الرابع في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن، ومنعشا آمال الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأشار كلوب إلى عدم قلقه إزاء تلك الأنباء خاصة أن اللاعب البرازيلي يشعر براحة كبيرة في ليفربول، مؤكدا على أن إهتمام برشلونة بضمه يعد أمرا إيجابيا ويظهر مدى الجودة التي يتمتع بها.

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وأوضح كلوب أن كوتينيو مر بفترة صعبة للغاية عقب إصابته حيث عاد ليقاتل من جديد للعودة لأفضل مستواه، وهو الأمر الذي نجح فيه كما ظهر في المباريات الثلاث الأخيرة وقدرته العالية في إحداث القارق.

وأضاف كلوب أن ليفربول منح كوتينيو رؤية كاملة عن كونه جزء من مشروع الفريق في السنوات المقبلة، مطالبا الجماهير بعدم الشعور بالقلق من إحتمالية رحيله إلى برشلونة.

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التحرير

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