مقتل لاعب منتخب بنما بالرصاص

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تعرض لاعب منتخب بنما لكرة القدم أميلكار هنريكيز، إلى إطلاق نار، أدى الى وفاته في مدينة كولون على الساحل الكاريبي، حيث أطلق شخص مجهول النار، وتسبَّب في إصابة شخصين آخرين.

وقد أفاد تقرير، أصدرته الشرطة، أن الحادث وقع السبت، حيث نزل رجل من سيارة، وأطلق عدة رصاصات على هنريكيز لاعب فريق أرابي أونيدو "العربي المتحد" في كولون ليلفظ أنفاسه الأخيرة، بعد قليل في إحدى العيادات التابعة للشرطة.

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كما أكد الاتحاد البنمي لكرة القدم، وفاة اللاعب، عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وكتب: "نأسف أشد الأسف لوفاة لاعب المنتخب الوطني أميلكار هنريكيز".

وكان صاحب الـ33 عامًا، الذي يلعب في مركز الجناح، شارك في آخر 4 جولات بتصفيات أمريكا الشمالية، والوسطى، والكاريبي "كونكاكاف" المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا.