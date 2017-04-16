مارسليو: لم تعد هناك مباريات سهلة لريال مدريد

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نجح ريال مدريد في التغلب على سبورتينج خيخون بنتيجة 3-2 أمس في الدوري الإسباني وذلك بفضل هدف إيسكو في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ليؤكد بعدها مارسيلو على أنه لم يعد هناك مباريات سهلة بانتظار الريال حتى نهاية الموسم.

وأوضح مارسيلو بأن لاعبي الريال لا يمتلكون الكثير من الوقت للحصول على الراحة، وما حدث في مباراة الأمس يعد أمرا استثنائيا وهو يؤكد على مدى عظمة الفريق، فعندما يحتاج الفريق أي لاعب يجده حاضرا وبشكل مذهل.

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وأضاف مارسيلو أن الأمر صعب للغاية في الوقت الحالي من الموسم، إلا أن الفريق يعمل بشكل جيد للغاية ويتمتع بلياقة بدنية عالية، ولكن يجب على الجميع معرفة أن الفريق خاض مباريات صعبة كثيرة.

وأشاد الظهير الأيسر البرازيلي بالمستوى المميز الذي قدمه إيسكو، مؤكدا على أن اللاعب الإسباني يشعر بسعادة كبيرة بعد تسجيله الهدفين ومساعدة الفريق في الخروج بنقاط المباراة الثلاث، مشيرا إلى أن تركيز الفريق ينصب الآن على مواجهة بايرن ميونيخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ومن بعده برشلونة في الكلاسيكو.