وزير التموين: مناقشة زيادة الدعم خلال اجتماع الحكومة الأربعاء المقبل

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيعرض مقترح زيادة الدعم خلال شهر رمضان، الأربعاء المقبل في اجتماع مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية، الأحد، بمشاركة الدكتور محمد مختار جمعة- وزير الأوقاف، للإعلان عن توقيع بروتوكول لتوفير سلع غذائية للأسر الأكثر احتياجا بالقرى والنجوع قبيل شهر رمضان.