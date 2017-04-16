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وزير التموين: مناقشة زيادة الدعم خلال اجتماع الحكومة الأربعاء المقبل

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وزير التموين: مناقشة زيادة الدعم خلال اجتماع الحكومة الأربعاء المقبل وزير التموين: مناقشة زيادة الدعم خلال اجتماع الحكومة الأربعاء المقبل

مصراوي Masrawy

علي المصيلحي وزير

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيعرض مقترح زيادة الدعم خلال شهر رمضان، الأربعاء المقبل في اجتماع مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية، الأحد، بمشاركة الدكتور محمد مختار جمعة- وزير الأوقاف، للإعلان عن توقيع بروتوكول لتوفير سلع غذائية للأسر الأكثر احتياجا بالقرى والنجوع قبيل شهر رمضان.

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