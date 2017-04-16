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اليوم.. الزمالك يواجه المقاصة في مباراة «الأزمة»

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اليوم.. الزمالك يواجه المقاصة في مباراة «الأزمة» اليوم.. الزمالك يواجه المقاصة في مباراة «الأزمة»

التحرير

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يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره المقاصة، اليوم الأحد، على ملعب «بترو سبورت»، لحساب الجولة الـ22 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتواجه المباراة أزمة عدم اللعب بسبب إصرار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على تأجيلها بدعوى أنه لم يخطر بتأجيلها الأول من السبت إلى الأحد.

وهدد مرتضى منصور، بعدم الذهاب لملعب «بترو سبورت» اليوم لخوض اللقاء بينما تمسك اتحاد الكرة بإقامتها في موعدها وقرر المقاصة الذهاب للملعب وانتظار وصول منافسه.

وقامت اللجنة بتأجيل المباراة بسبب طلب الجهات الأمنية نظرا للأعياد التي تشهدها البلاد، فكان القرار بالتأجيل لأجل غير مسمى، قبل أن تعود اللجنة لتعلن أن المباراة ستقام مساء الأحد في الساعة السابعة مساء، مع تحديد التاسعة والربع موعدا لمباراة الأهلي وأسوان.

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ويدخل الزمالك مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز بعد سلسلة من الخسائر أمام المقاصة في مؤجلات الدور الأول ثم سموحة والشرقية وإنبي، حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الرابع برصيد 40 نقطة من 22 مباراة.

بينما يدخل مصر المقاصة المتألق هذا الموسم اللقاء بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، حيث يحتل الفريق الفيومي المركز الثاني فى جدول الترتيب برصيد 54 نقطة من 23 مباراة.

وتعد هذه المباراة المواجهة الـ8 التي تجمع بين الفريقين حيث نجح الزمالك والمقاصة في الفوز في ثلاث مباريات، وتعادلا فى مباراة وحيدة.

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التحرير

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