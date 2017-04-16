الأهلي يسعى لتأمين صدارة الدوري أمام أسوان الليلة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على نظيره أسوان، في تمام الساعة التاسعة والربع، من مساء اليوم الأحد، على استاد أسوان، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 بمسابقة الدوري.

تاريخ مواجهات

يشير تاريخ المواجهات بين الفريقين إلى تفوق أحمر كاسح، حيث التقى الفريقان 17 مرة، حقق الأهلي 16 انتصارًا وخسر مباراة واحدة، بينما لم يسبق أن انتهت أي مواجهة بين الفريقين في الدوري بالتعادل.

أحرز الأهلي في شباك فريق الجنوب 36 هدفًا، بينما استقبلت الشباك الحمراء 7 أهداف.

ويعد حسام حسن ومؤمن زكريا هما هدافيْ مواجهات الأهلي وأسوان، ولكل منهما 4 أهداف.

شاهد أيضا

وتعود أكبر نتيجة تحققت في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري إلى الدور الثاني من موسم 2002-2003، حيث فاز الأهلي بخمسة أهداف دون مقابل.

ويدخل الأهلي المباراة بقائمة تضم:

شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وأحمد عادل، وأحمد فتحي، وسعد الدين سمير، ومحمد نجيب، وعلي معلول، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وحسام عاشور، وحسام غالي، وعمرو السولية، وعبد الله السعيد، ووليد سليمان، وجونيور أجايي، وميدو جابر، وأحمد حمودي، وسليماني كوليبالي، وعمرو جمال، وكريم نيدفيد، وصبري رحيل، وعمرو بركات.

يُذكر أن الأهلي يحتل صدارة الترتيب في جدول الدوري بـ61 نقطة، بينما أسوان في المركز الـ15 برصيد 18 نقطة.