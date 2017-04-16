إسرائيل تفرج عن "عميدة الأسيرات الفلسطينيات"

رام الله/القاهرة (د ب أ)

أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم الأحد عن عميدة الأسيرات الفلسطينيات لينا الجربوني بعد اعتقال دام 15 عاما.

وكان جرى اعتقال الجربوني، 43 عاما، عام 2002 بتهمة مشاركتها في خلية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي قامت بعمليات داخل إسرائيل وحكم عليها بالسجن لـ17 عاما، واستأنف الحكم فيما بعد ليتم تخفيضه إلى 15 عاما.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عنها القول إن فرحتها بالإفراج مختلطة بالحزن، متمنيةً الإفراج عن جميع الأسرى والأسيرات في القريب العاجل.

جدير بالذكر أن الجربوني هي المعتقلة الوحيدة التي تبقت في السجون الإسرائيلية بعد صفقة الجندي جلعاد شاليط.