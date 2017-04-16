لأول مرة.. تركيب 167 جهاز "GPS" بأتوبيسات النقل العام بالإسكندرية - صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، إنشاء إدارة جديدة للتتبع بنظام "GPS"، بعد تركيب 167 جهاز "GPS" بأسطول الهيئة من ترام وأتوبيسىات، لتحسين الخدمة وتطويرها وتخفيض التكاليف وزيادة الإيرادات.

وقال عليوة في تصريحات له، اليوم الأحد، إن الإدارة الجديدة ستساهم في منع التكدس المروري، ومتابعة أي مشكلات بمركبات الهيئة عن بعد، بما يتيح مراقبة زمن الرحلة وزمن التقاطر ومخالفات السائقين التي تتعلق بتجاوز السرعات المقررة.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، أن نظام التتبع "GPS" هو نظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية، لتحديد موقع تحرك المركبة وسرعتها، وتسجيل تقارير بمخالفة السرعات القصوى المقررة، ومخالفة مدة التوقف، ومخالفة خطوط السير، وتقرير المسافات المقطوعة، والفترة الزمنية بين المحطات.