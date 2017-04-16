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الجنايات تنظر إعادة محاكمة زهير جرانه في تراخيص الشركات

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الجنايات تنظر إعادة محاكمة زهير جرانه في تراخيص الشركات الجنايات تنظر إعادة محاكمة زهير جرانه في تراخيص الشركات

مصراوي Masrawy

محاكمة زهير جرانه

كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، أولى جلسات إعادة محاكمة زهير جرانه وزير السياحة الأسبق في قضية إصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون.

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة في وقت سابق، بالحبس المشدد 3 سنوات غيابيا في إعادة محاكمة زهير جرانه وزير السياحة الأسبق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إصدار تراخيص لشركات سياحة".

وكانت النيابة العامة، نسبت إلى وزير السياحة السابق زهير جرانه بصفته موظفا عموميا أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وإصدار تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص، مما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة بدون وجه حق.

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