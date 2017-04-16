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الجنايات تستكمل مرافعة دفاع المتهمين بـ"خلية إمبابة"

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الجنايات تستكمل مرافعة دفاع المتهمين بـ"خلية إمبابة" الجنايات تستكمل مرافعة دفاع المتهمين بـ"خلية إمبابة"

مصراوي Masrawy

الجنايات تستكمل مرافعة دفاع المتهمين بخلية إمبابة

كتب- طارق سمير:

تستكمل محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، سماع مرافعة دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية إمبابة".

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16 بينهم ثلاثة هاربين أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلاف القانون تهدف الى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم، والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلاً عن اتهام حيازة الأسلحة النارية.

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