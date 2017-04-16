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وزير النقل ومدير شرطة المواصلات في جولة مفاجئة داخل مترو الأنفاق (صور)

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مصراوي Masrawy

وزير النقل ومدير شرطة المواصلات في جولة بمترو الأنفاق (1)وزير النقل ومدير شرطة المواصلات في جولة بمترو الأنفاق (1)

وزير النقل ومدير شرطة المواصلات في جولة بمترو الأنفاق (2)وزير النقل ومدير شرطة المواصلات في جولة بمترو الأنفاق (2)

وزير النقل ومدير شرطة المواصلات في جولة بمترو الأنفاق (3)وزير النقل ومدير شرطة المواصلات في جولة بمترو الأنفاق (3)

وزير النقل ومدير شرطة المواصلات في جولة بمترو الأنفاق (4)وزير النقل ومدير شرطة المواصلات في جولة بمترو الأنفاق (4)

وزير النقل ومدير شرطة المواصلات في جولة بمترو الأنفاق (5)وزير النقل ومدير شرطة المواصلات في جولة بمترو الأنفاق (5)

وزير النقل ومدير شرطة المواصلات في جولة بمترو الأنفاق (6)وزير النقل ومدير شرطة المواصلات في جولة بمترو الأنفاق (6)

وزير النقل ومدير شرطة المواصلات في جولة بمترو الأنفاق (7)وزير النقل ومدير شرطة المواصلات في جولة بمترو الأنفاق (7)

وزير النقل ومدير شرطة المواصلات في جولة بمترو الأنفاق (8)وزير النقل ومدير شرطة المواصلات في جولة بمترو الأنفاق (8)

وزير النقل ومدير شرطة المواصلات في جولة بمترو الأنفاق (9)وزير النقل ومدير شرطة المواصلات في جولة بمترو الأنفاق (9)

وزير النقل ومدير شرطة المواصلات في جولة بمترو الأنفاق (10)وزير النقل ومدير شرطة المواصلات في جولة بمترو الأنفاق (10)

وزير النقل ومدير شرطة المواصلات في جولة بمترو الأنفاق (11)وزير النقل ومدير شرطة المواصلات في جولة بمترو الأنفاق (11)

وزير النقل ومدير شرطة المواصلات في جولة بمترو الأنفاقوزير النقل ومدير شرطة المواصلات في جولة بمترو الأنفاق

وزير النقل ومدير شرطة المواصلات في جولة بمترو الأنفاق (13)وزير النقل ومدير شرطة المواصلات في جولة بمترو الأنفاق (13)

وزير النقل ومدير شرطة المواصلات في جولة بمترو الأنفاق (14)وزير النقل ومدير شرطة المواصلات في جولة بمترو الأنفاق (14)

وزير النقل ومدير شرطة المواصلات في جولة بمترو الأنفاق (15)وزير النقل ومدير شرطة المواصلات في جولة بمترو الأنفاق (15)

كتب فتحي عمر وسامح غيث:

فاجأ اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، مساء أمس السبت، الخدمات الأمنية المعينة بمحطات مترو الأنفاق، وذلك لمتابعة الحالة الأمنية والتأكد من تنفيذ الخطط الأمنية وخطط الحماية المدنية الموضوعة لتأمين المنشآت في نطاق المحطات.

وشارك مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، في جولته المهندس هشام عرفات، وزير النقل، بمحطة مترو أنفاق أنور السادات، ورافقه للمرور على عدد من محطات المترو.

وشدد قاسم، على سرعة الاستجابة لبلاغات التحرش، والتحرك السريع من قبل الشرطة النسائية، المعينة بالمحطات، وضبط كل من شأنه الإخلال بالأمن العام، مؤكدًا على أهمية المتابعة لشاشات المراقبة والإخطار الفوري بأية ملاحظة في حينه.

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