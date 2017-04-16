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الأخبار- التعديلات الدستورية المقترحة تنقل تركيا من النظام البرلماني للرئاسي وتوسيع من سلطات أردوغان
-
الأحد 16 أبريل 2017 12:59 مساءً
ملخص مباراة برشلونة وريال سوسيداد 3-2
-
الأحد 16 أبريل 2017 12:53 مساءً
بالصور.. كنائس المنيا تمتنع عن قبول التهنئة بالعيد.. وتخصص فترة لعزاء الشهداء
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الأحد 16 أبريل 2017 12:49 مساءً
بالفيديو والصور... محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات بمناسبة عيد القيامة
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الأحد 16 أبريل 2017 12:49 مساءً
"آثار تونا الجبل" بالمنيا تستقبل 81 زائرًا ألمانيًا وبرازيليًا.. "صور"
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الأحد 16 أبريل 2017 12:49 مساءً
ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية
-
الأحد 16 أبريل 2017 12:42 مساءً
مصدر كنسي: زيارة سرية للبابا تواضروس إلى طنطا لمتابعة تأمين الكنائس
-
الأحد 16 أبريل 2017 12:42 مساءً
مقتل ثلاثة مدنيين وستة من طالبان في اشتباك جنوب أفغانستان
-
الأحد 16 أبريل 2017 12:42 مساءً
الري ترفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" خلال احتفالات شم النسيم
-
الأحد 16 أبريل 2017 12:42 مساءً
التموين: استيلام 189 طن قمح محلي من المزارعين في ثاني أيام التوريد
-
الأحد 16 أبريل 2017 12:42 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
FCB IQ
ماذا قال تير شتيغن بعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد
فيديو
FCB IQ
الأحد 16 أبريل 2017 11:03 صباحاً
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