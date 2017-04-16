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لميس جابر: التطرف موجود بصورة بشعة في الصعيد

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لميس جابر: التطرف موجود بصورة بشعة في الصعيد لميس جابر: التطرف موجود بصورة بشعة في الصعيد

التحرير

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طالبت النائبة لميس جابر، عضو مجلس النواب، بضرورة تدريس مادة الأخلاق بشكل عام عن الصدق والمحبة والتسامح في المرحلة الابتدائية، مثلما يحدث في دولة اليابان، قائلة: "الشعب الياباني لم يدخل كنيسة ولا مسجد، إلا أنهم يتحلوا بالصدق والمحبة فيما بينهم".

وأضافت جابر، خلال استضافتها ببرنامج تلفزيوني، أن بعض المناهج الدراسية تحرض على التطرف ولا بد من تعديلها، لافتًة إلى أن التطرف موجود بصورة بشعة في محافظات الصعيد والقرى، ويجب علينا عدم الإكتفاء بالمعالجة الأمنية وحدها، لأن الاستنارة تحتاج إلى عدة جوانب.

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وأوضحت عضو مجلس النواب، أن عصية على التقسيم أو يحدث بها فتنة بين المسلمين والمسيحيين، ولكنها تخشى من تزايد الاضطهاد خلال الفترة المقبلة، لذلك يجب اتخاذ خطوة سريعة في المناهج، مشيرًة إلى ضرورة استغلال قانون الطوارئ في غلق الصفحات المحرضة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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التحرير

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