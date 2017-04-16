أخبار عاجلة

الأخبار- التعديلات الدستورية المقترحة تنقل تركيا من النظام البرلماني للرئاسي وتوسيع من سلطات أردوغان -
ملخص مباراة برشلونة وريال سوسيداد 3-2 -
بالصور.. كنائس المنيا تمتنع عن قبول التهنئة بالعيد.. وتخصص فترة لعزاء الشهداء -
بالفيديو والصور... محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات بمناسبة عيد القيامة -
"آثار تونا الجبل" بالمنيا تستقبل 81 زائرًا ألمانيًا وبرازيليًا.. "صور" -
ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية -
مصدر كنسي: زيارة سرية للبابا تواضروس إلى طنطا لمتابعة تأمين الكنائس -
مقتل ثلاثة مدنيين وستة من طالبان في اشتباك جنوب أفغانستان -
الري ترفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" خلال احتفالات شم النسيم -
التموين: استيلام 189 طن قمح محلي من المزارعين في ثاني أيام التوريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وزير النقل يطالب مفتشي النهري بالعمل على مدار 24 ساعة

Google+ Print
وزير النقل يطالب مفتشي النهري بالعمل على مدار 24 ساعة وزير النقل يطالب مفتشي النهري بالعمل على مدار 24 ساعة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلنت الهيئة العامة للنقل النهرى عن رفع حالة الطوارئ القصوي بين العاملين بالهيئة ومفتشى الملاحة النهرية استعدادًا لأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد ، وذلك تزامنًا مع توقع الإقبال الكبير من المواطنيين بالقاهرة على استقلال المراكب النيلية وقضاء اجازة "شم النسيم" والتنزه بالمراكب النيلية

وقال اللواء رضا إسماعيل رئيس هيئة النقل النهرى، أنه أعطي توجيهاته لمفتشى الهيئة بالتواجد المستمر بالاماكن المزدحمة بالجمهور فى وسط البلد وعلى كورنيش النيل للتأكد من صلاحية تراخيص المراكب النهرية بالقاهرة ومراقبتها جيدا وكذلك باقى محافظات الجمهورية تحسبا لأى ظروف قد تحدث غدا الاثنيين تزامنا مع احتفال المصريين بأعياد شم النسيم

شاهد أيضا

وأضاف رئيس النقل النهرى لـ"التحرير" أن وزير النقل المهندس هشام عرفات طلب من مفتشى الهيئة التواجد على مدار 24 ساعة بالقرب من المراسى النهرية لمتابعة التزام أصحاب المراكب بشروط الأمن والسلامة وكذلك الحمولات المقررة لكل مركب على حده ومساعدة الجمهور على قضاء يوم ممتع دون أى مخاطر قد تحدث فى هذا اليوم 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إبراهيموفيتش يؤكد على أحقية مورينيو في انتقاده

إبراهيموفيتش يؤكد على أحقية مورينيو في انتقاده

الإنتاج يبحث عن عودة الانتصارات أمام الداخلية

الإنتاج يبحث عن عودة الانتصارات أمام الداخلية

البرادعي: قبول الآخر لن يأتي بالإنكار ومصر واحدة بالجميع

البرادعي: قبول الآخر لن يأتي بالإنكار ومصر واحدة بالجميع

وزير التموين: مناقشة زيادة الدعم في رمضان الأربعاء المقبل

وزير التموين: مناقشة زيادة الدعم في رمضان الأربعاء المقبل