وزير النقل يطالب مفتشي النهري بالعمل على مدار 24 ساعة

التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للنقل النهرى عن رفع حالة الطوارئ القصوي بين العاملين بالهيئة ومفتشى الملاحة النهرية استعدادًا لأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد ، وذلك تزامنًا مع توقع الإقبال الكبير من المواطنيين بالقاهرة على استقلال المراكب النيلية وقضاء اجازة "شم النسيم" والتنزه بالمراكب النيلية

وقال اللواء رضا إسماعيل رئيس هيئة النقل النهرى، أنه أعطي توجيهاته لمفتشى الهيئة بالتواجد المستمر بالاماكن المزدحمة بالجمهور فى وسط البلد وعلى كورنيش النيل للتأكد من صلاحية تراخيص المراكب النهرية بالقاهرة ومراقبتها جيدا وكذلك باقى محافظات الجمهورية تحسبا لأى ظروف قد تحدث غدا الاثنيين تزامنا مع احتفال المصريين بأعياد شم النسيم

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وأضاف رئيس النقل النهرى لـ"التحرير" أن وزير النقل المهندس هشام عرفات طلب من مفتشى الهيئة التواجد على مدار 24 ساعة بالقرب من المراسى النهرية لمتابعة التزام أصحاب المراكب بشروط الأمن والسلامة وكذلك الحمولات المقررة لكل مركب على حده ومساعدة الجمهور على قضاء يوم ممتع دون أى مخاطر قد تحدث فى هذا اليوم