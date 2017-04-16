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ليفربول يسعى للانقضاض على المركز الثالث في «البريمير ليج»

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ليفربول يسعى للانقضاض على المركز الثالث في «البريمير ليج» ليفربول يسعى للانقضاض على المركز الثالث في «البريمير ليج»

التحرير

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يحل ظهر اليوم الأحد، نادي ليفربول ضيفًا، على نادي وست بروميتش ألبيون، في المباراة التي سيحتضنها ملعب ذا هاوثورنس، في إطار الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمير ليج).

يحتل نادي ليفربول المركز الرابع في ترتيب جدول البريميرليج، تحت قيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب، من 32 مباراة خاضها الفريق لهذا الموسم في المسابقة برصيد 63 نقطة، فاز في 18 مباراة وتعادل في 9 وخسر 5 مباريات، سجل خلال تلك المباريات 68 هدفًا، وأستقبلت شباكه 40 هدفًا.

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بينما يحتل نادي وست بروميتش ألبيون المركز الـ8 في ترتيب المسابقة، تحت قيادة المدير الفني الويلزي توني بوليس، برصيد 44 نقطة، من 32 مباراة خاضها الفريق، فاز في 12 مباراة وتعادل في 8 وخسر 12 مباراة، سجل خلال تلك المباريات 39 هدف واستقبلت شباكه 41 هدفًا.

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التحرير

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