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مورينيو يسعى للانتقام من تشيلسي في قمة الجولة 32 بـ«البريمر ليج»

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مورينيو يسعى للانتقام من تشيلسي في قمة الجولة 32 بـ«البريمر ليج» مورينيو يسعى للانتقام من تشيلسي في قمة الجولة 32 بـ«البريمر ليج»

التحرير

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تستكمل اليوم الأحد، مباريات الجولة رقم 32 في الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يحل المتصدر تشيلسي برصيد 75 نقطة ضيفا ثقيلا على مانشستر يونايتد السادس برصيد 57 نقطة على ملعب «أولد ترافورد».

وفشل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على تشيلسي في آخر 8 مباريات في الدوري الإنجليزي من خلال الخسارة في 4 مباريات والتعادل في مثلهم، وهي أطول سلسلة بدون انتصارات لليونايتد أمام فريق في الدوري الإنجليزي.

وبدوره يبحث تشيلسي عن تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد مرتين في موسم واحد للمرة الأولى منذ موسم 2009- 2010 تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وحينها سيكون أنطونيو كونتي المدرب الرابع في التاريخ الذي يحقق هذا الإنجاز أمام مانشستر يونايتد بعد كل من جلين هودل في موسم 1993- 1994 وجوزيه مورينيو في موسم 2004- 2005.

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ومنذ تولي جوزيو مورينيو تدريب مانشستر يونايتد هذا الموسم، خسر أمام فريقه السابق تشيلسي في المباراتين السابقتين واستقبلت شباكه 5 أهداف ولم يتمكن من إحراز أي هدف، وستكون مواجهة اليوم الأولى التي يواجه فيها البلوز على ملعب اولد ترافورد، وبشكل عام لم يسجل مانشستر يونايتد سوى 3 أهداف فقط في شباك تشيلسي في آخر 10 مباريات بين الفريقين في جميع المسابقات.

ومن جانبه لم يسجل الفرنسي نجولو كانتي سوى هدفين فقط بقميص تشيلسي في 34 مباراة، وكانا في شباك مانشستر يونايتد، وعلى الجانب الأخر يسعى الشياطين الحمر لمواصلة سلسلة عدم تلقى الخسارة في الدوري الإنجليزي للمباراة الـ21 على التوالي.

وساهم اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، في تسجيل مانشستر يونايتد لـ18 هدفت في آخر 17 مباراة خاضها في الدوري بواقع تسجيله 13 هدفًا، وصناعته لـ5 آخرين، وأخيرا فاز مانشستر يونايتد في 6 مباريات فقط من أصل 16 خاضها على ملعبه هذا الموسم وهو أسوأ معدل انتصارات منذ موسم 1973- 1974.

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التحرير

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