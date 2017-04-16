عرض إماراتي لضم مهاجم إنبي

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أعلن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أن مهاجم الفريق عمرو مرعي، تلقى عرضًا إماراتيًا، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال عبد الناصر، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: «لن أُفصح عن النادي، الذي طلب ضم مرعي.. سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل، بعد عرض الأمر على مجلس الإدارة».

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وأوضح: «تلقى النادي العديد من العروض من أندية خارجية عديدة، لكنها عن طريق وكلاء لاعبين، والنادي لن ينظر إلا للعروض الرسمية».

ويعتبر صاحب الـ25 عامًا، هدفًا لناديي الأهلي والزمالك، بعد ظهوره بشكل مميز هذا الموسم مع إنبي ومنتخب المحليين، فضلًا عن تلقيه عرضين، الأول من النجم الساحلي التونسي، والثاني من نادي من أوزبكستان.