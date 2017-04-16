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«يد الأهلي» يصطدم مع كانو بيلارز في البطولة الإفريقية

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«يد الأهلي» يصطدم مع كانو بيلارز في البطولة الإفريقية «يد الأهلي» يصطدم مع كانو بيلارز في البطولة الإفريقية

التحرير

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يواجه الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني عاصم حماد، نظيره كانو بيلارز النيجيري، اليوم الأحد، في إطار ثالث مبارياته بالبطولة الإفريقية للاندية أبطال الكؤوس المقامة في المغرب.

وحقق الأهلي الفوز في الجولتين الأولى والثانية من البطولة القارية أمام شبيبة كينشاسا الكونغولي، وباتروناج الكونغولي، على الترتيب.

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و يقع فريق الأهلي في المجموعة الثانية بجانب كل من شبيبة كينشاسا من الكونغو الديمقراطية، وباتروناج الكونغولي، ورجاء أغادير المغربي، وكانو بيلارز النيجيري.

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التحرير

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