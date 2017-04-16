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قائمة بالأطعمة والمشروبات التي يفضل تناولها بعد الفسيخ والرنجة

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قائمة بالأطعمة والمشروبات التي يفضل تناولها بعد الفسيخ والرنجة قائمة بالأطعمة والمشروبات التي يفضل تناولها بعد الفسيخ والرنجة

مصراوي Masrawy

قائمة بالأطعمة والمشروبات التي يفضل تناولها بعد ال

كتبت - هاجر حاتم:

تحتفل هذه الأيام بأعياد الربيع، ويزداد الإقبال على تناول الفسيخ والرنجة خاصًة يوم "شم النسيم"، ولكن هذه الأكلات لها الكثير من الآثار السلبية على صحة الإنسان خاصًة بسبب وجود الأملاح العالية فيها.

لهذا نصحت أخصائية التغذية العلاجية نورا حسب الله بتناول الأكلات التي تحتوي بوتاسيوم، وقادرة على امتصاص الصوديوم، مثل الموز والكنتالوب والبرتقال، للتقليل من أضرار الفسيخ والرنجة، والحد من احتباس المياه داخل.

كما أشارت نورا إلى أن شرب الشاي الأخضر أيضًا يساعد على تقليل مخاطر تناول الفسيخ والرنجة، كونه يحتوي على مضادات للأكسدة، بالإضافة إلى شرب الكثير من المياه، لحث الجسم على عدم تخزين الماء به.

وأضافت نورا إلى شرب العصائر التي تحتوي على الليمون والنعناع، تكون أيضًا مفيدة لصحة الجسم.

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