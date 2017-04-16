الشرطة السرية تنتشر بحدائق القليوبية في شم النسيم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

صرح اللواء محمد درويش مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية بأنه تقرر حظر دخول سيارات النقل الثقيل إلى مناطق حدائق القناطر الخيرية خلال احتفالات عيد شم النسيم.

كما تقرر عدم دخول السيارات الأجرة إلى منطقة الكباري الأثرية والشوارع المؤدية للحدائق مع تخصيص موقف وساحات انتظار لها بمدخل المدينة لمنع الزحام والاختناقات المرورية التي من الممكن أن تشهدها حدائق القناطر في عيد الربيع.

شاهد أيضا

وأضاف مدير المرور في بيان اليوم الأحد أن هناك حزمة من الإجراءات اتخذتها إدارة مرور القليوبية لتخفيف العبء علي زوار القناطر من بينها تخطيط محاور مرورية لعمليات الدخول والخروج من وإلى المدينة في شم النسيم لمنع التكدث المروري.

وفي نفس السياق قال اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية إن حالة الاستنفار الأمني المشدة مستمرة بجميع المراكز والأقسام لتأمين المواطنين خلال احتفالات عيد الربيع مضيفا أن هناك مجموعة من الخطط الأمنية التى تم اعتمادها لتوفيرأقصى درجات التأمين خلال الاحتفالات ووضع مجموعات من البوابات الإلكترونية على مداخل الحدائق والمنتزهات بالقناطر الخيرية لكشف أي أجسام غريبة أو متفجرات إضافة إلى انتشار مجموعات من الأفراد السريين داخل الحدائق لحماية زوار المدينة.