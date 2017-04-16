أخبار عاجلة

الأخبار- التعديلات الدستورية المقترحة تنقل تركيا من النظام البرلماني للرئاسي وتوسيع من سلطات أردوغان -
ملخص مباراة برشلونة وريال سوسيداد 3-2 -
بالصور.. كنائس المنيا تمتنع عن قبول التهنئة بالعيد.. وتخصص فترة لعزاء الشهداء -
بالفيديو والصور... محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات بمناسبة عيد القيامة -
"آثار تونا الجبل" بالمنيا تستقبل 81 زائرًا ألمانيًا وبرازيليًا.. "صور" -
ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية -
مصدر كنسي: زيارة سرية للبابا تواضروس إلى طنطا لمتابعة تأمين الكنائس -
مقتل ثلاثة مدنيين وستة من طالبان في اشتباك جنوب أفغانستان -
الري ترفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" خلال احتفالات شم النسيم -
التموين: استيلام 189 طن قمح محلي من المزارعين في ثاني أيام التوريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الشرطة السرية تنتشر بحدائق القليوبية في شم النسيم

Google+ Print
الشرطة السرية تنتشر بحدائق القليوبية في شم النسيم الشرطة السرية تنتشر بحدائق القليوبية في شم النسيم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

صرح اللواء محمد درويش مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية بأنه تقرر حظر دخول سيارات النقل الثقيل إلى مناطق حدائق القناطر الخيرية خلال احتفالات عيد شم النسيم.

كما تقرر عدم دخول السيارات الأجرة إلى منطقة الكباري الأثرية والشوارع المؤدية للحدائق مع تخصيص موقف وساحات انتظار لها بمدخل المدينة لمنع الزحام  والاختناقات المرورية التي من الممكن أن تشهدها حدائق القناطر في عيد الربيع. 

شاهد أيضا

وأضاف مدير المرور في بيان اليوم الأحد أن هناك حزمة من الإجراءات اتخذتها إدارة مرور القليوبية لتخفيف العبء علي زوار القناطر من بينها تخطيط محاور مرورية لعمليات الدخول والخروج من وإلى المدينة في شم النسيم لمنع التكدث المروري.  

وفي نفس السياق قال اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية إن حالة الاستنفار الأمني المشدة مستمرة بجميع المراكز والأقسام لتأمين المواطنين خلال احتفالات عيد الربيع مضيفا أن هناك مجموعة من الخطط الأمنية التى تم اعتمادها لتوفيرأقصى درجات التأمين خلال الاحتفالات ووضع مجموعات من البوابات الإلكترونية على مداخل الحدائق والمنتزهات بالقناطر الخيرية لكشف أي أجسام غريبة أو متفجرات إضافة إلى انتشار مجموعات من الأفراد السريين داخل الحدائق لحماية زوار المدينة. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إبراهيموفيتش يؤكد على أحقية مورينيو في انتقاده

إبراهيموفيتش يؤكد على أحقية مورينيو في انتقاده

الإنتاج يبحث عن عودة الانتصارات أمام الداخلية

الإنتاج يبحث عن عودة الانتصارات أمام الداخلية

البرادعي: قبول الآخر لن يأتي بالإنكار ومصر واحدة بالجميع

البرادعي: قبول الآخر لن يأتي بالإنكار ومصر واحدة بالجميع

وزير التموين: مناقشة زيادة الدعم في رمضان الأربعاء المقبل

وزير التموين: مناقشة زيادة الدعم في رمضان الأربعاء المقبل