حصاد 200 فدان وتجهيز 31 شونة مع بداية موسم حصاد القمح بالبحيرة

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صرح المهندس سمير الحلاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة بأنه تم تجهيز 31 شونة وصومعة لاستقبال محصول القمح من المزارعين، منها 27 شونة و4 صوامع بجميع مراكز ومدن المحافظة بعد استبعاد الشون الترابية تنفيذا لقرار وزير التموين.

وقال الحلاج في بيان اليوم الأحد أنه تم حصاد 2000 فدان من إجمالى المساحة المزروعة بالمحصول بدائرة المحافظة، والتي تقدر بـ332 ألف فدان قمح هذا العام، وذلك فى ثانى أيام موسم الحصاد.

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ووجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بتشديد الرقابة على الشون بنطاق المحافظة، لمنع توريد الأقماح المخلوطة للشون هذا العام وضبط المخالفين ووقف عملية التوريد فى حالة وجود خلل أو تعطل الأجهزة، مشيرة إلى أنه تم وضع الضوابط اللازمة لاستلام وسرعة صرف مستحقات المزارعين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ التوريد.