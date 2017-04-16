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رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

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رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس

القاهرة- (أ ش أ):

بعث المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وجاء في نص البرقية "قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، يسرني أن أبعث إلى قداستكم وإلى جميع الأخوة الأقباط أخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات".

وأضاف " وآنى إذ أنتهز هذه المناسبة، أدعو الله عز وجل، أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى وطننا المفدى وشعب العظيم بالمزيد من التقدم والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا كي تنعم مصر بالأمن والأمان والخير والاستقرار.. وكل عام وقداستكم بخير".

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