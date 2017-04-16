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مرتضى منصور: «الأزهر سيظل منارة الإسلام.. والطيب إنسان مؤدب»

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مرتضى منصور: «الأزهر سيظل منارة الإسلام.. والطيب إنسان مؤدب» مرتضى منصور: «الأزهر سيظل منارة الإسلام.. والطيب إنسان مؤدب»

التحرير

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استنكر المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأزهر الشريف، قائلًا: "شيخ الأزهر إنسان مؤدب جدًا، والأزهر سيظّل منارة الإسلام في العالم أجمع، وهو سبب تنوير العديد من الدول خلال المائة عام الماضية".

وأضاف منصور خلال مداخلة هاتفية أمس السبت ببرنامج "انفراد" عبر فضائية "العاصمة"، أن " الحديثة لا تعني إهانة الرموز الدينية متمثلة في شيخ الأزهر والبابا، ففقدان الثقة في الرموز الدينية يعقبه الثورات"، مناشدًا الإعلاميين بالابتعاد عن الرموز الدينية.

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وتابع: "يحاولون تصوير شيخ الأزهر على أن بيده قنبله، وتحت عمامته قنبلة".

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التحرير

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