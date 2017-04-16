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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ومصر الوسطى، كما تظهر السحب المنحفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 17 27

الإسكندرية 16 23

مطروح 13 22

بورسعيد 16 23

دمياط 16 23

بلطيم 16 23

الإسماعيلية 12 27

السويس 13 28

العريش 11 24

نخل 09 26

طابا 10 24

الطور 17 28

مرسى علم 20 28

الغردقة 18 30

شرم الشيخ 19 28

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رفح 10 23

كاترين 08 21

سيوة 15 28

المنيا 13 30

الفيوم 14 30

رأس سدر 14 28

أبوسمبل 18 29

وسط الدلتا 16 27

أسيوط 16 30

سوهاج 16 31

الأقصر 17 31

أسوان 19 31

شلاتين 20 29

حلايب 22 26

الوادى الجديد 14 30

قنا 15 31

نويبع 16 29

السلوم 11 26 

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