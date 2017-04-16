«كاراتية مصر» ينافس على 6 ميداليات فى بطولة الدوري العالمي بالمغرب

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يستعد أبطال وبطلات منتخب مصر للكاراتيه للمنافسة على 6 ميداليات متنوعة ببطولة الدوري العالمي للعبة، وذلك بعد انتهاء الجولة الثانية بالبطولة التي تستضيفها المغرب وتستمر حتى 17 إبريل الجاري.

وقال بذلك مصطفي فكري، رئيس بعثة المنتخب المصري للكاراتيه بالمغرب لوكالة أنباء الشرق الأوسط، مساء أمس السبت، إن ياسمين حمدي، في وزن 55، والتي ستتنافس على الميدالية الذهبية ، وأحمد سعيد شحاته، تأهل إلى نهائي فوق 84 ك، وأية صلاح، وزن 55 ك تنافس على الميدالية الفضية، وينافس أحمد رجب المصري، ومحمد الكتبي، وفريال أشرف، وندى سيد عبداللطيف على البرونزية.

وأوضح "فكري"، أن مجلس إدارة بطولة البحر المتوسط للكاراتية، اجتمع برئاسة بشير الشريف، وبحضور محمد مقتبل رئيس الجامعة الملكية المغربية، اتحاد الكاراتية، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إقامه بطولة البحر المتوسط العام القادم في المغرب بمدينة طنجة خلال الفترة من 15 حتي 17 سبتمبر المقبل، وتم اختيار الوافي بقالي ليرأس للجنة المنظمة والميلودي طويلعه فى اللجنة المنظمة للبطولة.

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وأشار رئيس البعثة المصرية للكاراتيه بالمغرب، إلى أن أنطونيو اسبيونس رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وناجورا سكرتير عام الاتحاد الدولي، حرصا على حضور اليوم الثاني من فعاليات بطولة الدوري العالمي لمتابعة المنافسات وتقييمها.