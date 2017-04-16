الشرطة توزع الورود على أقباط الإسكندرية احتفالا بعيد القيام

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وزع ضباط الشرطة الورود على المصلين والأقباط بالتزامن مع إقامة قداسات وصلوات عيد القيام لمشاركتهم الاحتفالات ولتعبير عن الوحدة الوطنية.

وقام مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر بتوزيع الورود على الأطفال وحرص على مصافحة الأطفال وقدم لهم التهنئة، خلال جولته على الكنائس مساء أمس السبت.

وحرص أيضا على التوجه إلى مقر الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل بوسط الإسكندرية.

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وشهدت الكنيسة المرقسية بمحافظة الإسكندرية، تعليق صور ضحايا التفجير الذى وقع الأحد الماضى، على مداخل الكنيسة المؤدية إلى قاعة صلاة وقداس عيد القيامة، بينما حرص بعض المصلين على رفع صورهم.

وقامت الكنيسة المرقسية والكنائس العامة بتعليق صور الشهداء بحادث الكنيسة المرقسية وهم وهم ميلاد نظير جرجس وإبراهيم جرجس باخوم وحنان لمعي درياس وجرجس غطاس عطاالله وبيشوى عبد الملاك عيسى ونسيم فهيم بخيت ولوسندا كريستيان كمال.

وضرب تفجير إرهابي الكنيسة المرقسية، الأسبوع الماضى، وراح ضحيته 17 وأصيب 48 آخرين، وتبنى تنظيم داعش الإرهابية مسؤولية الحادث.