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بالصور.. محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد القيام المجيد

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بالصور.. محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد القيام المجيد بالصور.. محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد القيام المجيد

التحرير

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قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التهنئة بعيد القيام المجيد وذلك بكنيسة الأنبا بيشوى نطاق حي الشرق.  

واستقبل الأب تادرس مطران بورسعيد المحافظ خلال زيارته كنيسة الأنبا بيشوى.

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وتوافد الآلاف من الأقباط ببورسعيد مساء أمس السبت على الكنائس لأداء القداس.  وأعلن الأقباط حرصهم على التوجه للكنيسة من قبل صلاة القداس معلنين عدم خوفهم ‏واطمئنانهم، وتحدي كل الأحداث الإرهابية بقوة الإيمان وحب الوطن.‏

وشهدت الشوارع المحيطة بكافة كنائس بورسعيد وعلى أبواب الكنائس أيضا استنفارا أمنيا ‏مشددا بجانب وجود دوريات أمنية جابت شوارع المحافظة، وقامت قوات الأمن أيضا بغلق الطرق المؤدية إلى ‏الكنائس لحين انتهاء إقامة القداس‎ .‎

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التحرير

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