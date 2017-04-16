فيديو| أزهري: لو تم تطبيق قانون إخصاء المتحرش «نص البلد هتتخصي»

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قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، مساء أمس السبت، إنه يرفض فكرة إخصاء المغتصب أو المتحرش، مشيرًا إلى أننا طوال الفترة الماضية لم نسمع البرلمان تحدث عن قانون يدعو لنشر الثقافة الدينية والوطنية لعودة القيم والأخلاق، وإنما صدمنا بقانون عن كشف العذرية وآخر للإخصاء.

أضاف فؤاد، خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامجه "العاشرة مساءً"، عبر فضائية "دريم"، أن التحرش لابد أن يواجه من خلال قانون رادع بعيدًا عن فكرة الإخصاء، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بها أخلاق وقيم ومبادئ ولكن التحرش مجرد ظاهرة، لذلك نحن بحاجة شديدة إلى عودة الفن الذي يحض على القيم وتنظيم الدراما.

وأوضح أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن عملية إخصاء الرجال لا يجوز إطلاقًا من الناحية الشرعية، وهذا ما رفضه النبي الكريم، مشددًا على أن فكرة الإخصاء مرفوضة تمامًا من المنطلق الديني والاجتماعي، ولن أحد يتقبلها من المصريين.

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تابع: "لو تم تطبيق قانون إخصاء المتحرش نص البلد هتتخصي، منع التحرش يكون فقط بالقانون، وبلدنا بخير، وفيها أخلاق وقيم".

وكانت النائبة زينب سالم، قدمت اقتراحًا في مجلس النواب، بتغليظ عقوبة المتحرشين عن طريق إخصائهم.