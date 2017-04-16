إجراءات أمنية مشددة بمحيط كنائس الأقصر

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كثفت مديرية أمن الأقصر إجراءاتها التأمينية خلال كنائس الأقصر قداس عيد القيام المجيد.

وحرص العديد من الأقباط على التوافد للكنائس والأديرة لحضور القداس عيد الميلاد اليوم الأحد ورتل الشمامسة وخورس الكنيسة الترانيم والتسبيحة بالإضافة إلى أناجيل القداس، بحضور القساوسة والكهنة.

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وكانت مديرية أمن الأقصر، أعلنت حالة الاستنفار الأمني، بالتزامن مع احتفال الأقباط بعيد القيامة المجيد، حيث تم تكثيف الحراسات الامنية حول الكنائس وتمشيطها، كما تم نشر أكمنة ثابنة ومتحركة بشوارع المحافظة.