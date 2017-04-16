فيديو| متصل يحرج نائبة اقتراح إخصاء الشاب المغتصب: «ابن أختك متحرش»

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أحرج متصل يُدغى "عبد المنصف"، من الإسكندرية، النائبة زينب سالم، صاحبة اقتراح إخصاء الشباب المتحرش والمغتصب، قائلاً لها: "نسيتي إن ابن أختك تحرش بفتاة في الشارع واعتدى على أخوها بالضرب، وإنتي حاولتي اقتحام قسم الشرطة القسم للتعدي على الظباط".

وأكد عبد المنصف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "العاشرة مساءً"، عبر فضائية "دريم"، أنه يؤيد فكرة تشديد العقوبة على المتحرش وكل من ثبت تورطه في الاعتداء على الأطفال ولكنه لا يؤيد الإخصاء.

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من جانبها ردت النائبة، قائلة: "أنا من بيت محترم ومتربي ومتمسكة بقيم ومبادئ، لذلك أنا مهمومة وخائفة على المجتمع، وهذا الكلام يدل على عدم معرفتك بالأمر، وما حدث كان في غير محله وإحنا مش كده ولا هي دي شخصيتنا ولا تربيتنا لأولادنا، ولكن الأمر الآن أمام القضاء ونحن نثق فيه".