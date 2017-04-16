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مدير أمن الشرقية يتحقق من تفعيل «البوابات الإلكترونية» أمام الكنائس

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كتبت - ريهام الوجيه 

تفقد اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية خدمات الكنائس الثابتة والمتحركة بدائرة المحافظة المختلفة للوقوف على الحالة الأمنية ومراجعة الخطط الأمنية وكذلك التأكد من وجود الحرم الآمن والبوابات الإلكترونية وأجهزة المفرقعات والكلاب البوليسية. 
وقال طبلية في بيان له اليوم الأحد إنه تم الدفع بفرق تابعة لوحدة المفرقعات تتولى التمشيط الدوري على مدار٣دوريات لكافة الكنائس.

كما تم تزويد مداخل كافه الكنائس الكبرى ببوابات جديدة للكشف عن المعادن، لضمان التفتيش الدقيق لجميع مرتادي الكنائس، بالإضافة إلى نشر أفراد الشرطة النسائية لتفتيش النساء.

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وأوضح مدير الأمن أن الخطة الأمنية تضمنت أيضا نشر دوريات أمنية مسلحة بالطرق المؤدية إلى الكنائس للتدخل الفورى تحسبا لأي طارئ، فضلا عن إنشاء الصدادات الحديدية كحرم آمن لكل كنيسة، ومنع انتظار السيارات أو الدراجات البخارية نواحيها، مع التأكيد على فاعلية كاميرات المراقبة المثبتة على أبواب وأسوار الكنائس ودور الضيافة.

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