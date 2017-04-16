العقيد عمرو عمار: «تم التحرش بيّا.. وأطالب بقطع ثدي الفتاة التي تفعل»

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طالب العقيد عمرو عمار، مساء أمس السبت، مجلس النواب المصري، حال موافقته على قانون إخصاء الشباب المتحرش، أن يحدث بالمثل مع الفتاة، وذلك بالموافقة على قانون يتيح استئصال ثدي الفتاة المتحرشة.

وأكد عمار، خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي، خلال برنامجه "العاشرة مساءً"، عبر فضائية "دريم"، أن هناك وقائع تحرش من قبل الفتيات للشباب كثيرًا، وهو تعرض للتحرش في الشارع وعلى "الفيسبوك" من الفتيات، مستكملًا: "أنا شخصيًا تم التحرش بيّا".

وتابع أنه لابد من إصدار قانون رادع لمعاقبة المتحرشين والمغتصبين للحد من الظاهرة، موضحًا أنه لابد التفكير في عقوبات بعيدةً عن قطع أجزاء من الأجسام.

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وكانت النائبة زينب سالم، قدمت اقتراحًا في مجلس النواب، بتغليظ عقوبة المتحرشين عن طريق إخصائهم.