«صحة أسوان» تؤمن المواطنين في شم النسيم بإعدام الأسماك الفاسدة

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وكيل وزارة الصحة باسوان: انتشار 108 سيارات إسعاف خلال أعياد المسيحيين وشم النسيم

وإعدام 8 أطنان مواد غذائية و4200 كيلوجرام أسماك فاسدة

صرح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأنه تم إعلان حالة الطوارئ على مستوى مرفق الإسعاف والمستشفيات العامة والمركزية بدائرة المحافظة، فى إطار الاستعدادات لاستقبال عيد القيام المجيد وشم النسيم.

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وقال حنفي خلال تصريحات خاصة لـ"التحرير" اليوم الأحد إنه تم تجهيز 108 سيارات إسعاف سيتم نشرها اليوم وغدا على مستوى 80 موقعا بالأماكن العامة وأمام الحدائق والمتنزهات والكنائس ودور العبادة المسيحية، إضافة إلى رفع درجة الاستعداد على مستوى المستشفيات لاستقبال أى حالات طارئة.

وتابع أنه تم أيضا تجهيز 6 فرق انتشار سريع لمواجهة ومواكبة أي أحداث طارئة، وتم تدريب جميع أطقم هذه الفرق فى مجال الإسعاف والاستقبال والطوارئ.

وتطرق وكيل وزارة الصحة بأسوان إلى خطة مراقبة ومتابعة الأسواق قبل أعياد الربيع و شم النسيم، قائلا إنه تم تكثيف حملات المراقبة بتفتيش 201 منشأة غذائية، تبين وجود 34 منشأة منها غير مستوفاة للاشتراطات الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة حيال أصحابها، كما تم سحب 4661 عينة صحية من المنتجات الغدائية بالأسواق، وتم تحرير 452 محضرا صحيا وإعدام أكثر من 8 أطنان و181 كيلوجرام مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستخدام الآدمى، إلى جانب إعدام حوالى 4200 كيلوجرام أسماك فاسدة غير صالحة للاستخدام كان يستعد أصحابها طرحها فى الأسواق خلال تلك الفترة منها 3500 كيلوجرام أسماك نيلية و700 كيلوجرام أسماك من أنواع "الراية" المملحة.