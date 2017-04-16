نادي يوفنتوس: متفاؤلون بتعافي باولو ديبالا برشلونة

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يشعر فريق يوفنتوس، بالتفاؤل بشأن تعافي مهاجمه باولو ديبالا، من الإصابة، قبل مواجهة برشلونة الأربعاء المقبل في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما خرج أمام بيسكارا أمس السبت.

وخرج اللاعب الأرجنتيني، الذي سجل هدفين في الفوز 3-صفر على برشلونة يوم الثلاثاء الماضي، وهو يعرج بسبب مشكلة في الكاحل في الشوط الثاني من فوز فريقه 2-صفر في دوري الدرجة الأولى الايطالي بعد تعرضه لتدخل قوي من سولي مونتاري.

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وحسب رويترز، أبلغ ماسيميليانو أليجري الصحفيين "تعرض لكدمة والتواء بسيط ولكن أعتقد أن بإمكاننا الشعور بالتفاؤل."