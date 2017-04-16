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بورتو يتعادل مع براجا في الدوري البرتغالي لكرة القدم

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بورتو يتعادل مع براجا في الدوري البرتغالي لكرة القدم بورتو يتعادل مع براجا في الدوري البرتغالي لكرة القدم

التحرير

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قد نادي بورتو، نقطتين ثمينتين في المنافسة على صدارة الدوري البرتغالي مع الغريم التقليدي بنفيكا، بعدما تعادله خارج قواعده أمام سبورتنج براجا بهدف لمثله خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس السبت في إطار الجولة 29 من المسابقة.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة السادسة عبر بيدرو سانتوس، وفي الشوط الثاني، أدرك "التنانين" التعادل بهدف مهاجمهم البرازيلي فرانسيسكو سواريس، في الدقيقة 66.

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وبهذا التعادل فقد بورتو نقطتين ثمينتين في سباق الصدارة، ليرفع رصيده إلى 68 نقطة ويظل فى مركز وصافة الدوري وبفارق ثلاث نقط عن غريمه التقليدي بنفيكا، والذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 71 نقطة، في المقابل وصل رصيد براجا إلى 51 نقطة يحتل بها المرتبة الخامسة.

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التحرير

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