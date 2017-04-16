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سكيافوني «بطلة» كأس بوجوتا للتنس للسيدات

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سكيافوني «بطلة» كأس بوجوتا للتنس للسيدات سكيافوني «بطلة» كأس بوجوتا للتنس للسيدات

التحرير

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توجت البطلة الإيطالية، فرانشيسكا سكيافوني، مساء الليلة بكأس بوجوتا للتنس المقامة في العاصمة الكولومبية، على حساب منافستها الإسبانية لارا أروابارينا بمجموعتين دون رد.

وفازت سكيافوني (36 عامًا)، بطلة رولان جاروس السابقة على أروابارينا (25 عامًا) 6-4 و7-5 في مباراة اتسمت بكثرة الأخطاء الفردية من اللاعبتين.

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وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية، أن اللاعبة الإيطالية تخوض آخر موسم لها كلاعبة تنس محترفة عقب إعلانها بداية العام عن نيتها الاعتزال.

وفاز بلقب الزوجي البرازيلية بياتريس حداد مايا، والأرجنتينية ناديا بودوروسكا، بعد تغلبهما على الزوجى المكون من الباراجوائية فيرونيكا سيبيدي، والبولندية ماجدا لينيت،6-3 و7-6.

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التحرير

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