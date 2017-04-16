محافظ أسوان: الإرهاب يزيد عزيمة المصريين على استكمال مسيرة التنمية

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التقى محافظ أسوان مجدى حجازى مساء أمس السبت بالمواطنين المسيحيين في أسوان أمام عدد من الكنائس فور خروجهم من قداس عيد القيامة المجيد.

وتفقد المحافظ عدد من الكنائس للوقوف على خطط تأمينها بالتزامن مع انطلاق قداس عيد القيام المجيد.

وقدم المحافظ للمواطنيين تهانيه بمناسبة عيد القيام حيث شملت الجولة الميدانية كاتدرائية الأرثوذكس أمام حديقة فريال وأيضا الكنيسة الإنجيلية بكورنيش النيل ثم كنيسة مارى مرقس بالسيل الجديد علاوة على كنيسة العذراء بشارع عباس فريد واختتم جولته بتفقد التمركز الأمنى أمام كنيسة الكاثوليك بشارع أبطال التحرير.

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ووجه مجدى حجازى الشكر للأجهزة الأمنية والعسكرية التى تقوم بدورها على أكمل وجه ممكن أمام محاولات الإرهاب الخسيس زعزعة الاستقرار واستهداف الوطن بأقباطه ومسلميه، وقال إن هذا سيزيد من عزيمة المصريين وإرادتهم الحقيقية فى مواجهة قوى الشر والمضى قدما فى مسيرتهم لتحقيق الاستقرار والتنمية المنشودة.

وطالب حجازى أفراد الأمن بضرورة اليقظة التامة والاستعداد الكامل للتعامل الفوري مع أي ظروف طارئة أولا بأول ولحظة بلحظة بهدف بسط يد الأمن والأمان والطمأنينة في الشارع الأسواني على الوجه الأكمل.