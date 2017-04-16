أخبار عاجلة

ملخص مباراة برشلونة وريال سوسيداد 3-2 -
بالصور.. كنائس المنيا تمتنع عن قبول التهنئة بالعيد.. وتخصص فترة لعزاء الشهداء -
بالفيديو والصور... محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات بمناسبة عيد القيامة -
"آثار تونا الجبل" بالمنيا تستقبل 81 زائرًا ألمانيًا وبرازيليًا.. "صور" -
ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية -
مصدر كنسي: زيارة سرية للبابا تواضروس إلى طنطا لمتابعة تأمين الكنائس -
مقتل ثلاثة مدنيين وستة من طالبان في اشتباك جنوب أفغانستان -
الري ترفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" خلال احتفالات شم النسيم -
التموين: استيلام 189 طن قمح محلي من المزارعين في ثاني أيام التوريد -
وزير الأوقاف: توزيع "شنط رمضان" على المحتاجين قبل بدء الشهر بـ10 أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

محافظ أسوان: الإرهاب يزيد عزيمة المصريين على استكمال مسيرة التنمية

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر

اضف تعليق

سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

التقى محافظ أسوان مجدى حجازى مساء أمس السبت بالمواطنين المسيحيين في أسوان أمام عدد من الكنائس فور خروجهم من قداس عيد القيامة المجيد.

وتفقد المحافظ عدد من الكنائس للوقوف على خطط تأمينها بالتزامن مع انطلاق قداس عيد القيام المجيد.

وقدم المحافظ للمواطنيين تهانيه بمناسبة عيد القيام حيث شملت الجولة الميدانية كاتدرائية الأرثوذكس أمام حديقة فريال وأيضا الكنيسة الإنجيلية بكورنيش النيل ثم كنيسة مارى مرقس بالسيل الجديد علاوة على كنيسة العذراء بشارع عباس فريد واختتم جولته بتفقد التمركز الأمنى أمام كنيسة الكاثوليك بشارع أبطال التحرير.

شاهد أيضا
عمر هاشم: «الأزهر لم يقصر .. وتجديد الدين لا يعني تغيير النصوص»عمر هاشم: «الأزهر لم يقصر .. وتجديد الدين لا يعني تغيير النصوص» فيديو| كرم جبر: رؤساء الصحف استغنوا عن الخبرة مقابل السياسة| كرم جبر: رؤساء الصحف استغنوا عن الخبرة مقابل السياسة عمرو أديب: «كل اللي في الكاتدرائية معرضون للموت»عمرو أديب: «كل اللي في الكاتدرائية معرضون للموت»

ووجه مجدى حجازى الشكر للأجهزة الأمنية والعسكرية التى تقوم بدورها على أكمل وجه ممكن أمام محاولات الإرهاب الخسيس زعزعة الاستقرار واستهداف الوطن بأقباطه ومسلميه، وقال إن هذا سيزيد من عزيمة المصريين وإرادتهم الحقيقية فى مواجهة قوى الشر والمضى قدما فى مسيرتهم لتحقيق الاستقرار والتنمية المنشودة.

وطالب حجازى أفراد الأمن بضرورة اليقظة التامة والاستعداد الكامل للتعامل الفوري مع أي ظروف طارئة أولا بأول ولحظة بلحظة بهدف بسط يد الأمن والأمان والطمأنينة في الشارع الأسواني على الوجه الأكمل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور... محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات بمناسبة عيد القيامة

بالفيديو والصور... محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات بمناسبة عيد القيامة

فيديو.. لحظة مرور السيارة فوق طفل ثلاث سنوات لانشغال السائق بمكالمة تلفونية

فيديو.. لحظة مرور السيارة فوق طفل ثلاث سنوات لانشغال السائق بمكالمة تلفونية

بالفيديو شاهد اغرب حادثة اختفاء لسيدة اثناء بث مباشر على التليفزيون

بالفيديو شاهد اغرب حادثة اختفاء لسيدة اثناء بث مباشر على التليفزيون

مدير أعمال ''أوكا'' يرد على اتهام مي كساب بمفاجأة في قضية التزوير - فيديو

مدير أعمال ''أوكا'' يرد على اتهام مي كساب بمفاجأة في قضية التزوير - فيديو