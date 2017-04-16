بالفيديو.. مكي: ركلة الجزاء توجت مجهود لاعبي سموحة أمام بيدفيست

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قال أحمد حسن مكي، مهاجم فريق سموحة، إنه سعيد بتأهل فريقه لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، على حساب بيدفيست الجنوب إفريقي.

وأضاف «مكي»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة on sport، أن التوفيق حالفه في ركلة الجزاء التي أحرز منها هدف المباراة الوحيد وتتويج مجهود زملائه في مباراتي الذهاب والإياب.

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وقاد أحمد حسن مكي، سموحة للفوز ضيفه بيدفيست بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين، مساء أمس السبت، على ملعب «برج العرب»، في إياب دور الـ32 (مكرر) من البطولة.

واستفاد الفريق السكندري من نتيجة مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليخطف بطاقة التأهل بنتيجة 1/0 في مجموع المباراتين.



