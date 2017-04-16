أخبار عاجلة

ملخص مباراة برشلونة وريال سوسيداد 3-2 -
بالصور.. كنائس المنيا تمتنع عن قبول التهنئة بالعيد.. وتخصص فترة لعزاء الشهداء -
بالفيديو والصور... محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات بمناسبة عيد القيامة -
"آثار تونا الجبل" بالمنيا تستقبل 81 زائرًا ألمانيًا وبرازيليًا.. "صور" -
ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية -
مصدر كنسي: زيارة سرية للبابا تواضروس إلى طنطا لمتابعة تأمين الكنائس -
مقتل ثلاثة مدنيين وستة من طالبان في اشتباك جنوب أفغانستان -
الري ترفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" خلال احتفالات شم النسيم -
التموين: استيلام 189 طن قمح محلي من المزارعين في ثاني أيام التوريد -
وزير الأوقاف: توزيع "شنط رمضان" على المحتاجين قبل بدء الشهر بـ10 أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

ميدو: محمود علاء لم يوقع للأهلي.. وهذا مصير ستانلي

Google+ Print
ميدو: محمود علاء لم يوقع للأهلي.. وهذا مصير ستانلي ميدو: محمود علاء لم يوقع للأهلي.. وهذا مصير ستانلي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لفريق وادي دجلة، إن محمود علاء، مدافع الفريق لم يوقع للنادي الأهلي، كما يتردد، لكن النادي الأحمر مهتم بضمه بالفعل.

وأضاف «ميدو» خلال تصريحاته لقناة النهار ، أن إدارة دجلة فضلت تأجيل ملف بيع «علاء» للقلعة الحمراء، إلى نهاية الموسم، خاصة أنه من العناصر الأساسية في الفريق.

شاهد أيضا

وعن النيجيري ستانلي أوهايتشي، أشار ميدو، إلى أن اللاعب لديه عدد من العروض الجيدة خارج وداخل ، موضحًا أنه في حالة عدم استمراراه مع الزمالك، فسينتقل إلى أحد الأندية الخليجية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
البرادعي: قبول الآخر لن يأتي بالإنكار ومصر واحدة بالجميع

البرادعي: قبول الآخر لن يأتي بالإنكار ومصر واحدة بالجميع

التخطيط: إضافة 4.2 مليون موظف للحركة المصرفية الإلكترونية

التخطيط: إضافة 4.2 مليون موظف للحركة المصرفية الإلكترونية

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للموسيقار عمار الشريعي "رائد الموسيقي العربية"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للموسيقار عمار الشريعي "رائد الموسيقي العربية"