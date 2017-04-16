ميدو: محمود علاء لم يوقع للأهلي.. وهذا مصير ستانلي

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قال أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لفريق وادي دجلة، إن محمود علاء، مدافع الفريق لم يوقع للنادي الأهلي، كما يتردد، لكن النادي الأحمر مهتم بضمه بالفعل.

وأضاف «ميدو» خلال تصريحاته لقناة النهار رياضة، أن إدارة دجلة فضلت تأجيل ملف بيع «علاء» للقلعة الحمراء، إلى نهاية الموسم، خاصة أنه من العناصر الأساسية في الفريق.

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وعن النيجيري ستانلي أوهايتشي، أشار ميدو، إلى أن اللاعب لديه عدد من العروض الجيدة خارج وداخل مصر، موضحًا أنه في حالة عدم استمراراه مع الزمالك، فسينتقل إلى أحد الأندية الخليجية.