محمد علي خير: «الأزهر قوة مصر الناعمة الأولى.. والطيب ربما يستقيل»

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قال الإعلامي محمد علي خير، مساء أمس السبت، إن هناك أزمة مكتومة في العلاقة بين الرئاسة ومشيخة الأزهر الشريف، موضحًا أنها ليست أزمة شخصية، لافتًا إلى أن الأزهر طوال تاريخه لم يُكفر أحدًا.

وأضاف خير، خلال تقديمه برنامج «المصري أفندي»، عبر فضائية «القاهرة والناس»، أن الخطبة الموحدة ليست حلًا لتجديد الخطاب الديني، مشدّدًا على أن «الأزهر قوة مصر الناعمة الأولى».

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وتابع أن المؤسسة الأزهرية هي معقل السنة الأول في العالم، مستكملًا: «في تقديري السياسي.. الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لن يُكمل عام 2017، بسبب الضغط السياسي والإعلامي، وربما يُفضل الاستقالة».