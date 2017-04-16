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محافظ الإسماعيلية يلتقط صورا تذكارية مع الأقباط خلال قداس عيد القيام

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قدم اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية التهنئة بعيد القيام للأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية والتقى بعدد من الأقباط والتقط معهم الصور التذكارية.

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وتفقد محافظ الإسماعيلية مساء أمس السبت برفقة كل من اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية واللواء ممدوح عبدالمنصف حكمدار المدينة، إجراءت تأمين كنيسة الأنبا بيشوى والكنيسة الفرنساوية، وأشاد بدور رجال الشرطة في حماية كنائس المحافظة.

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