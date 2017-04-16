بالصور.. «أسقف بنها وقويسنا»: نمر بظروف حرجة تتطلب وحدة الصف

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شارك اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية واللواء أنور سعيد مدير الأمن مئات المسيحيين قداس عيد القيام المجيد بكنيسة العذراء ببنها بحضور الشيخ محمود أبو حبسه وكيل وزارة الأوقاف ونجوى العشيري رئيس المدينة وعدد من التنفيذيين.

وطالب الأنبا مسكيموس أسقف بنها وقويسنا في عظته خلال القداس اليوم الأحد المصريين جميعا بالتصالح مع النفس والسعي الفرح والثقة في الله، وطالب الجميع بالصلاة من أجل سلام وأمان مصر ورخائها، مشيرا إلى أن البلاد تمر بظروف حرجة تتطلب وحدة الصف ونبذ الخلافات والصراعات والالتفاف حول قوات الجيش والشرطة لمحاربة الإرهاب الغادر وأنهى كلمته بالدعاء لمصر.

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فيما شهدت جميع كنائس محافظة القليوبية إقبالا ملحوظا للاحتفال بقداس عيد القيام المجيد، حيث توافد المئات من الأقباط على مطرانيات وكنائس بنها وشبرا الخيمة وطوخ وقليوب وشبين القناطر لحضور الاحتفالات وسط إجراءات أمنية مشددة وذلك لحماية المحتفلين.