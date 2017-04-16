تعليق صور ضحايا الإرهاب بـ«كاتدرائية الإسكندرية» في «عيد القيام»

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شهدت الكنيسة المرقسية بمحافظة الإسكندرية، تعليق صور ضحايا التفجير الذى وقع الأحد الماضى، على مداخل الكنيسة المؤدية إلى قاعة صلاة وقداس عيد القيامة، بينما حرص بعض المصلين على رفع صورهم.

وقامت الكنيسة المرقسية والكنائس العامة بتعليق صور الشهداء بحادث الكنيسة المرقسية وهم وهم ميلاد نظير جرجس وإبراهيم جرجس باخوم وحنان لمعي درياس وجرجس غطاس عطاالله وبيشوى عبد الملاك عيسى ونسيم فهيم بخيت ولوسندا كريستيان كمال.

كما قام المصلون والحاضرون برفع الشموع لتأبين شهداء الكنيسة المرقسية ومارجرجس وضحايا الوطن الذين دفعوا حياتهم ثمنا لأيادى الإرهاب.

وترأس الأنبا بافلى الأسقف العام لكنائس شباب شرق الإسكندرية، قداس عيد القيامة بالكنيسة المرقسية بمحطة الرمل نيابة عن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ورافقه القس إبرام ايميل راعى الكاتدرائية.

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وشهدت الكنائس إقبالا كبيرا من الأقباط واشترطت الأجهزة الأمنية إبراز الصليب لدخول الكنائس وأداء الصلوات والقداسات، وسط توافد قبطى كبير وإجراءات أمنية مشددة غير مسبوقة.

جاءت أعياد القيامة فى أعقاب التفجيرات التى وقعت أمام الكنيسة المرقسية، الأسبوع الماضى وراح ضحيتها 17 وأصيب 48 آخرين فى التفجير الذى تبنته منظمة داعش الإرهابية.