الحلقة التاسعة من "القاصرات": استعداد عبدالقوي للزواج من بياضة رغم إصابته وحبس ابنه

كتب : منى السداوي الجمعة 19-07-2013 21:18

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "القاصرات" التحقيق مع "صالح" الذي يلعب دوره الفنان خالد محمود، في قضية قتل بدر، حيث أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تدور أحداث الحلقة حول خروج "عبدالقوي" من المستشفى إثر طعنه على يد "أم بدر" انتقاما لولدها، وأثناء انشغال أهل المنزل بالترحيب به، سرقت إحدى السيدات مبلغا من المال من خزانته الخاصة.

يقوم "عباس" بائع السمك بالذهاب إلى "عطر" للتأكد من استكمال مراسم الزواج حتى تطمئنه، وتأكد تأجيل الزواج لمدة يومين حتى يتمم "عبدالقوي" شفائه.

وذهب "عباس" بائع السمك ليخبر زوجته "حوريه" وابنته "بياضة"، فيجدهم قد هربا إلى الإسكندرية، في الوقت الذي لا يهتم "عبدالقوي" لحبس ابنه ومقتل أحد رجالة، ويستعد لزواجه من "بياضه".

"القاصرات" من تأليف سماح الحريري وإخراج مجدي أبوعميرة، وبطولة صلاح السعدني وداليا البحيري وعايدة رياض ونهال عنبر، والأطفال منة عرفة وملك زاهر ومي الغيطي وحنان عادل.