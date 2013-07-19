أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أفضل أغذية لكبار السن وسن ما بعد الـ 70 -
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحب أقوى قوة خالقة ودافعة لكل شئ في الحياة -
الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر -
8 الصبح - حلقة عن زيارة الرئيس السيسى إلى واشنطن و حركة الأبراج الفلكية - حلقة الأحد 2-4-2017 -
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... لماذا قررت إقتحام مجال الأوبرا -
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحياة تبدأ بعد الـ 70 وهي أجمل مرحلة -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم " الفنانة التشكيلية " .. الحياة قبل سن الـ 70 وبعد سن الـ 70 -
قوية وسريعة.. هذه السيارات الأفضل لأجهزة الشرطة في العالم -
بـ100 مليون متابع.. الملكي يصنع رقمًا جديدًا -
التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة التاسعة من "القاصرات": استعداد عبدالقوي للزواج من بياضة رغم إصابته وحبس ابنه

Google+ Print
الحلقة التاسعة من "القاصرات": استعداد عبدالقوي للزواج من بياضة رغم إصابته وحبس ابنه الحلقة التاسعة من "القاصرات": استعداد عبدالقوي للزواج من بياضة رغم إصابته وحبس ابنه

كتب : منى السداوي الجمعة 19-07-2013 21:18

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "القاصرات" التحقيق مع "صالح" الذي يلعب دوره الفنان خالد محمود، في قضية قتل بدر، حيث أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تدور أحداث الحلقة حول خروج "عبدالقوي" من المستشفى إثر طعنه على يد "أم بدر" انتقاما لولدها، وأثناء انشغال أهل المنزل بالترحيب به، سرقت إحدى السيدات مبلغا من المال من خزانته الخاصة.

يقوم "عباس" بائع السمك بالذهاب إلى "عطر" للتأكد من استكمال مراسم الزواج حتى تطمئنه، وتأكد تأجيل الزواج لمدة يومين حتى يتمم "عبدالقوي" شفائه.

وذهب "عباس" بائع السمك ليخبر زوجته "حوريه" وابنته "بياضة"، فيجدهم قد هربا إلى الإسكندرية، في الوقت الذي لا يهتم "عبدالقوي" لحبس ابنه ومقتل أحد رجالة، ويستعد لزواجه من "بياضه".

"القاصرات" من تأليف سماح الحريري وإخراج مجدي أبوعميرة، وبطولة صلاح السعدني وداليا البحيري وعايدة رياض ونهال عنبر، والأطفال منة عرفة وملك زاهر ومي الغيطي وحنان عادل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - أفضل أغذية لكبار السن وسن ما بعد الـ 70

السفيرة عزيزة - أفضل أغذية لكبار السن وسن ما بعد الـ 70

السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحب أقوى قوة خالقة ودافعة لكل شئ في الحياة

السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحب أقوى قوة خالقة ودافعة لكل شئ في الحياة

الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر

الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر

8 الصبح - حلقة عن زيارة الرئيس السيسى إلى واشنطن و حركة الأبراج الفلكية - حلقة الأحد 2-4-2017

8 الصبح - حلقة عن زيارة الرئيس السيسى إلى واشنطن و حركة الأبراج الفلكية - حلقة الأحد 2-4-2017