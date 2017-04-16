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أديب: «رئيس كوريا مش بيهزر ومايعرفش أبوه.. ممكن يجيب المنطقة الأرض»

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أديب: «رئيس كوريا مش بيهزر ومايعرفش أبوه.. ممكن يجيب المنطقة الأرض» أديب: «رئيس كوريا مش بيهزر ومايعرفش أبوه.. ممكن يجيب المنطقة الأرض»

التحرير

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قال الإعلامي عمرو أديب، مساء أمس السبت، إن العالم على حافة حرب نووية بعد استعراض رئيس كوريا الشمالية، كم جونج أون، قواته خلال احتفالات عيد الشمس، وتحذّيره الولايات المتحدة، مستكملًا: «قبل ما كل واحد ينام ينطق الشهادتين عشان ممكن يصحى الصبح يلاقي المنطقة عبارة عن رماد نووي».

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»: «الراجل بتاع كوريا ده ممكن يضرب صاروخين ولا بتاع في المنطقة يجيبها على الأرض، الراجل ده مش بيهزر ومايعرفش أبوه، ومالوش كبير، وهدّد أنه يضرب القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، يعني يمكن منلحقش ناكل الفسيخ، وأي حد نفسه في حاجة يعملها بقى».

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وتابع: «رئيس كوريا الشمالية ممكن يخلص على الشرق الأوسط كله بضربة واحدة، وإحنا قاعدين نتعب نفسنا بداعش وإرهاب وبتاع، الراجل ممكن ينهي الليلة دي كلها».

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التحرير

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