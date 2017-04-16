العرب اليوم: تفجير موكب نازحين في حلب ومقتل مفتي "داعش" في الموصل

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

استهدفت سيارة مفخخة موكب نازحين في حلب، وأعلنت القوات العراقية مقتل مفتي داعش في الموصل، واحتفل المسيحيون بـ''سبت النور'' في القدس، وقوات سورية الديمقراطية تقتحم أهم معاقل داعش في مدينة الرقة.

1- تفجير يستهدف قافلة نازحين في سوريا ومقتل 120 شخصا

آثار انفجار استهدف حافلة نازحين في منطقة الراشدين بالموصل السبت (أ ف ب)

قال الدفاع المدني السوري إن 120 شخصاً قتلوا وأصيب عشرات آخرون في تفجير حافلة النازحين في منطقة الراشدين بحلب، بعدما استهدفت سيارة مفخخة حافلات كانت تقل أهالي بلدتي كفريا والفوعة بمنطقة الراشدين التي يسيطر عليها المسلحون غربي محافظة حلب السورية.

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2- مقتل مفتي "داعش" في غارة جوية بالموصل

جنود عراقيون يفحصون أحد مسلحي داعش بعد مقتله في الموصل في 30 يناير 2017 (أ ف ب)

أعلنت القوات العراقية مقتل عبد الله البدراني، المعروف كذلك بـ "أبو أيوب"، وهو أحد أكبر القادة الدينيين في تنظيم داعش.

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3- المسيحيون يحتفلون بـ''سبت النور'' في القدس

عشرات آلاف المسيحيين بـ"سبت النور" في كنيسة القيامة السبت (أ ف ب)

احتفل عشرات آلاف المسيحيين بـ"سبت النور" في كنيسة القيامة في القدس، وسط إجراءات أمنية مشددة في كنيسة القيامة.

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4- قوات سورية الديمقراطية تقتحم أهم معاقل داعش في الرقة

مسلحو قوات سورية الديمقراطية أثناء تقدمهم إلى الرقة في 29 مارس 2017 (أ ف ب)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدخول قوات سورية الديمقراطية المشاركة في عملية "غضب الفرات" أحياء من مدينة الطبقة السورية من الناحيتين الشرقية والغربية، وسط سيطرتها على أجزاء واسعة من ضاحية الإسكندرية وعايد صغير والواقعتين في جنوب شرق وغرب مدينة الطبقة.

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5- السراج يدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف التصعيد في جنوب ليبيا

فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية - أرشيفية

أرسل فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، رسالة إلى المنظمات الدولية شملت "أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وأمين عام الأمم المتحدة".

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