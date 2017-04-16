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بالفيديو.. نقيب دعاة قنا: «داعش مسيطرة على 21 مسجد»

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بالفيديو.. نقيب دعاة قنا: «داعش مسيطرة على 21 مسجد» بالفيديو.. نقيب دعاة قنا: «داعش مسيطرة على 21 مسجد»

التحرير

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قال  الشيخ قرشي سلامة، نقيب الدعاة بقنا، إن الجماعات التكفيرية وعناصر داعش الإرهابية  تسيطر على 21 مسجدا في المحافظة، مؤكدا أن الجماعات الإرهابية الموجودة بقنا تردد نفس الشعارات التي يرددها تنظيم داعش في العراق.

وأضاف سلامة، خلال لقائه بالإعلامي محمد الغيطي، ببرنامج "صح النوم"، المذاع على قناة "ltc": "هذه الجماعات تقول إن من انتخب رئيس الجمهورية كافر ومن ذهب لصندوق الانتخابات فهو كافر سواء قال نعم أو لا، يتناولون هذه الأفكار فيما بينهم منتمين لأفكار داعش الإرهابية".

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وتابع: "نسقنا مع وزارة الأوقاف وبعض المسئولين بوضع جداول ومحاضرات علمية لإصلاح ما أفسدته هذه الجماعات في عقول الشباب".

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التحرير

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