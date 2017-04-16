الغيطي يتحدى الطيب: هذه أسماء لتكفيريين في مناصب أزهرية

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قال محمد الغيطي، إن هناك الكثير من التكفيريين بأهم مناصب الأزهر: "أنا ضد من قالوا ننسف الأزهر ونحاكم الطيب، الأزهر فوق راسي وسيظل هو المؤسسة الدينية العلمية الأكثر تأثيرا في العالم الإسلامي، بس لازم شيخ الأزهر يتحرك".

وأضاف الغيطي، خلال برنامج "صح النوم"، المذاع على قناة "ltc": "الدكتور طه أبو جريشة أستاذ لغة عربية درسلي وأنا في إعلام وكان يكفر الشعر الحديث كله"، متساءلا: "إزاي أستاذ لغة عربية يبقى رئيس إعجاز علمي في الكتاب والسنة؟".

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وتابع: "بتحدى على الهواء أن أبو جريشة يعرف أبسط دروس العالم لأنه راجل بتاع لغة عربية، إيه دخله في الإعجاز العلمي يا شيخ الأزهر"، موضحا أن "اللجان تعلم بالفلوس فيه ملايين داخله يبقى مش مهم تجديد الخطاب الديني".