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البابا تواضروس: «زيارة الرئيس مواساة كبيرة»

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البابا تواضروس: «زيارة الرئيس مواساة كبيرة» البابا تواضروس: «زيارة الرئيس مواساة كبيرة»

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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الرئيس عبد الفتاح ، في مقدمة الذين قدموا التعازي للشعب القبطي، بعد أحداث كنيستي مار جرجس بطنطا، ومار مرقس بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن زيارته للكنيسة كانت بمثابة مواساة كبيرة.

وأضاف البابا، خلال كلمته في احتفال الكنيسة بعيد القيامة المجيد، أن الحضور للكنيسة مزدوج، حيث إنه للتعازي وللتهنئة، مشيرًا إلى أن الكنيسة تصلي من أجل عدم تكرار تلك الأحداث مرة أخرى.

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ووقع تفجيران بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، الأحد الماضي، ما أسفر عن وفاة 45 شخصًا، وأصيب 126 آخرون.

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التحرير

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